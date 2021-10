Entretien avec le directeur du Trianon Transatlantique

Quelle est l’histoire du Trianon Transatlantique ?

Cette salle de spectacle était à l’origine une salle de cinéma, créée dans les années 30. Elle n’a ouvert dans sa version actuelle, c’est-à-dire en tant que salle de concert, qu’en 1992.



Quelle est sa particularité ?

Le Trianon Transatlantique est une scène conventionnée pour la chanson francophone et la résidence d’artistes. Nous avons la volonté d’y accueillir toujours plus de chanteurs et de musiciens de l’ensemble de la francophonie, qu’ils viennent de pays proches ou éloignés de l’hexagone Nous donnons quelques concerts de rock et de pop mais 90% de notre programmation est faite de chansons françaises.



Quelle direction lui donnez-vous ?

Mon souhait est que le Trianon soit réellement un lieu de découverte de la chanson francophone et d’artistes émergents. L’idée forte est de découvrir les artistes de demain pour leur donner une chance ici.



Pratique. Trianon Transatlantique, 114 avenue du 14 juillet, Sotteville-lès-Rouen. Info. sur www.trianontransatlantique.com.