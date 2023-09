Le Havre. Une plainte déposée contre Édouard Philippe

C'est une affaire complexe, révélée par Le Monde jeudi 14 septembre. Selon le journal, l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine (CU) du Havre a porté plainte auprès du parquet national financier, "pour prise illégale d'intérêts, détournement de bien, favoritisme, concussion et harcèlement moral". Cette plainte vise Édouard Philippe, ancien Premier ministre et actuel président de la CU, mais aussi la directrice générale des services du Havre Seine Métropole, Claire-Sophie Tasias, ainsi que Stéphanie de Bazelaire, adjointe au maire en charge de l'innovation et du numérique et conseillère communautaire.

La Cité numérique au centre de l'affaire

Cette plainte s'articule autour d'un "soupçon de contournement des règles des marchés publics", indique Le Monde, en lien avec l'association LH French Tech, liquidée au printemps dernier, qui était chargée d'animer la Cité numérique. Ce bâtiment, implanté quai Frissard, voisin de l'EM Normandie, abrite également L'Ecole 42.

L'association, financée par la CU par le biais de subventions publiques (1,15 million d'euros), était présidée par Stéphanie de Bazelaire, conseillère communautaire. La plaignante, qui témoigne de façon anonyme, affirme que plusieurs alertes ont été formulées par les services juridiques de la collectivité, pointant notamment "un risque 'très fort' de 'prise illégale d'intérêts' tout en n'écartant pas celui de favoritisme", relate le quotidien. La fragilité financière de l'association et son impact possible sur la CU sont également longuement évoqués.

La plaignante a par ailleurs saisi le Défenseur des droits pour obtenir le statut de lanceuse d'alerte, selon Le Monde.