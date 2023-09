[Photos + vidéo] JO de Paris 2024. La torche olympique fabriquée par Guy Degrenne, en Normandie

Une opportunité en or pour la société Guy Degrenne. Véritable fleuron de l'industrie normande, célèbre pour ses couverts et sa vaisselle haut de gamme, l'entreprise a été sélectionnée pour fabriquer la torche olympique des Jeux olympiques de Paris 2024. Les discussions ont été entamées en janvier avec ArcelorMittal, missionné par le Comité d'organisation et le designer français Mathieu Lehanneur.

Un savoir-faire normand reconnu

L'entreprise a été choisie parmi quatre candidats français. "C'était une surprise. Le savoir-faire et l'histoire de Guy Degrenne semblent avoir fait la différence", dit avec fierté Nicolas Dessoude, directeur de l'usine de fabrication située à Vire, dans le Calvados.

La maison s'est alors mise en ordre de marche en un temps record. "Pour ce type de projet, il faut généralement 18 mois. Là, il fallait concevoir et proposer les premiers prototypes en seulement quatre mois", et ce dans le plus grand des secrets. En effet, l'entreprise se devait de rester discrète jusqu'au 25 juillet, date où le design de la torche a été dévoilé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques.

2 000 torches éco-responsables

Cette torche de 70 cm de haut, 3,5 cm de diamètre et d'un poids d'1,5 kg est entièrement en acier. ArcelorMittal fournit des paquets de tôles de 3 m de long sur 1,50 m de large à Guy Degrenne qui, ensuite, se charge du découpage, du moulage, de l'assemblage par soudure et de la finition, c'est-à-dire "des vagues pour la partie basse et la découpe de la flamme pour la partie supérieure", poursuit Nicolas.

L'étape de la peinture est confiée à l'entreprise Oerlikon, capable de fournir des matériaux résistant à une chaleur de 850°C lors de l'allumage de la flamme.

Guy Degrenne a jusqu'à décembre pour fournir 2 000 torches. La volonté du Comité d'organisation de faire des jeux durables doit être respectée. "Dans les précédents Jeux, 12 à 15 000 torches étaient fabriquées. Celle-ci sera nettoyée et recyclée pour être utilisée le lendemain, explique le directeur du site. Une torche pourra donc traverser plusieurs villes."

10 000 relayeurs se passeront cette flamme du 8 mai au 26 juillet 2024. Dire qu'un petit bout de Normandie va traverser la France à travers 64 territoires, durant 68 jours… "C'est le projet d'une vie", conclut non sans émotion le directeur du site.