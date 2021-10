Nouvelle nomination pour C. Morin-Desailly

La création de cette commission scientifique est due à la loi du 18 mai 2010, proposée par Catherine Morin-Desailly pour permettre la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande. Le but de cette commission est de conseiller les gestionnaires de fonds régionaux en matière de déclassement ou de cession de biens culturels. En effet, pour pouvoir être restituées, les têtes maories ont d'abord été déclassées : elles n'étaient dès lors plus considérées comme des biens patrimoniaux - et donc inaliénables - mais comme restes humains.

Cette nomination intervient à la veille de la restitution, le lundi 9 mai prochain, de la tête maorie conservée au Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen.