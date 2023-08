Paris-Brest-Paris. Mortagne-au-Perche se prépare à accueillir près de 6 700 cyclotouristes

Tous les quatre ans, des cyclotouristes du monde entier se mettent au défi de réaliser en moins de 90 heures un aller-retour entre Paris et Brest, long de 1 230 kilomètres. Et tous les quatre ans, Mortagne-au-Perche est une des villes étapes du parcours.

Cette année, ils sont 6 673 participants à prendre le départ du Paris-Brest-Paris dimanche 20 août depuis Rambouillet, en Île-de-France, et donc à marquer un arrêt obligatoire dans la commune ornaise. Les coureurs arriveront à Mortagne-au-Perche dimanche vers 20 heures. Au retour, les premiers sont attendus à partir du mardi 22 dans la matinée et jusqu'au jeudi 24 à 10 heures.

Un village dans la ville

Le temps de quatre jours, le Carré du Perche se transforme pour accueillir dans les meilleures conditions les cyclotouristes. "On crée un point d'accueil où la convivialité est de mise", sourit Dominique Naslin, organisateur et président des Cyclos randonneurs du Perche. Il est épaulé par une équipe de 160 bénévoles pendant la préparation du village et pendant la randonnée, sans compter les interprètes pour les 5 000 cyclistes étrangers.

Le hall d'entrée du Carré du Perche, décoré au goût du Paris-Brest-Paris.

Sur site, les coureurs pourront notamment retrouver un barbecue géant, une cantine gérée par un traiteur et un stand de réparation de vélo. Pour les cyclotouristes qui souhaiteraient se reposer, une partie du Carré du Perche a été transformée en dortoir d'une capacité de 500 places : "Le plus grand hôtel mortagnais", plaisante Dominique Naslin. "Quand il arrive, le cycliste s'enregistre et dit combien de temps il veut dormir, explique-t-il. Si c'est deux heures, on note l'heure d'arrivée et un bénévole va le réveiller deux heures plus tard."

Plus de 500 tapis de sol ont été mis en place pour accueillir les cyclistes qui veulent dormir.

Un passage dans Alençon

Être ville étape crée un engouement chez les habitants de Mortagne-au-Perche. Cela bénéficie aussi à certains commerçants de la commune puisque "tout est acheté dans le commerce local, que ce soit pour le grill extérieur, le bar ou les boissons", souligne l'organisateur, qui revend ensuite les produits sur place aux cyclistes. "Il n'y a rien de cher, mais il n'y a rien de gratuit. Chaque participant est obligé d'acheter pour manger. Financièrement, le club ne peut pas nourrir gratuitement 7 000 personnes", conclut-il.

La cantine installée dans le Carré du Perche peut accueillir plus de 300 personnes assises.

L'édition 2023 du Paris-Brest-Paris marque le retour d'Alençon sur la route des cyclistes. Si la ville était contournée lors des dernières éditions, cette année, les participants traverseront Alençon par les rues Cazault et Jullien et l'avenue de Koutiala vers Saint-Germain-du-Corbéis avant de prendre la direction de Villaines-la-Juhel.