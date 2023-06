Armada. Fréquentation des concerts, retombées presse, bénévoles… les organisateurs tirent un premier bilan

Le président de l'Armada a convié la presse ainsi que les partenaires de l'évènement, samedi 17 juin, à bord du Dar Mlodziezy, le navire polonais arrimé en face du "PC presse", pour un premier bilan de l'Armada. "C'est une réussite", s'est d'abord félicité Jean-Paul Rivière. S'il n'y a pas de chiffre officiel, pour l'heure, en ce qui concerne la fréquentation du site cette année, les organisateurs évoquent un effectif constant voir très légèrement supérieur à l'édition 2019.

Record d'affluence pour les concerts de la Région

En revanche, on note un record d'affluence sur les concerts de la région, avec entre 30 000 et 50 000 spectateurs par soir soit environ 300 000 personnes qui se sont rendues sur la scène de l'Armada pendant les 10 jours. Le pic a été franchi lors de la soirée de vendredi 16 juin, avec plus de 50 000 spectateurs venus voir The Songwritters, Amir, Lotti et Black M, tandis qu'il reste une dernière soirée avec Five, Médine, Amel Bent et The Avener.

Le président de l'Armada a également salué le travail des 500 bénévoles mobilisés pendant toute la période de l'évènement. Ces derniers "ont parcouru 60 000 km à pied sur les quais et ont consommé 5 000 dosettes de café et autant de pains au chocolat, 3 000 bouteilles d'eau en verre et 6 000 plateaux-repas", expliquent les organisateurs.

Une couverture médiatique hors norme

Un mot du président a été donné à la presse. Il faut dire que la couverture médiatique de l'événement a été particulièrement importante cette année avec pas moins de 7 105 retombées presse enregistrées au 16 juin, avec des contenus sous différentes formes ; articles, reportages, direct etc. Plus de 1 000 accréditations de presse professionnelle ont été recensées pour cette édition 2023 avec des journalistes venus de 15 pays différents, en provenance d'Europe, d'Asie, et d'Amérique latine. Sans oublier le poids des réseaux sociaux qui ont généré 150 000 followers tout support confondu (Facebook, Instagram, Tik Tok), soit 3 millions de vues en une semaine.

"L'Armada est devenue un bien commun sociétal au service des Français. En 2027, elle sera encore plus grande, plus respectueuse de l'environnement, avec un rayonnement encore plus international au bénéfice de notre territoire", a conclu Jean-Paul Rivière, confirmant, avec ironie, la tenue de la prochaine Armada à Rouen balayant ainsi les rumeurs qui évoquaient un déplacement de l'évènement au Havre.

Un autre bilan économique et environnemental de l'évènement à Rouen doit intervenir à l'automne. Jean-Paul Rivière est également attendu, lundi 19 juin, en préfecture de Rouen pour le bilan concernant la sécurité.