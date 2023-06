Armada de Rouen. Grande parade : les meilleurs points de vue pour en profiter

Dimanche 18 juin, les 42 navires participants à l'édition 2023 descendront la Seine pour la traditionnelle Grande parade avec des départs échelonnés de Rouen entre 8 h et 12 h 30.

En bord de Seine

Pour apprécier au mieux cet évènement, nous vous recommandons de privilégier le vélo et d'emprunter la voie verte aménagée en bord de Seine à l'emplacement de l'ancien sentier de halage mais surtout de partir de bonne heure. Par voie cyclable la rive droite est plus facilement accessible et, parmi les sites agréables et faciles d'accès, optez pour Saint-Pierre-de-Manneville en passant par la route forestière de Caumont. L'environnement est bucolique et les espaces de pique-niques aménagés en bord de Seine sont parfaits pour l'occasion. Comptez 1 h 15 à vélo pour vous y rendre depuis Rouen. Sinon, en longeant la Seine à vélo, vous pourrez faire halte à la terrasse d'observation de la zone d'évitage d'Hautot : c'est le lieu où le lit de la Seine est le plus large et ce site est aussi intéressant pour sa faune et sa flore. Si vous partez en voiture, le lieu incontournable reste le charmant village de La Bouille, située à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Pour l'occasion un parking est mis à disposition des visiteurs à l'entrée du village. La Bouille permet ainsi de profiter de l'Armada, attablé à une terrasse de café ou le long de la promenade aménagée : dépaysement garanti !

Prendre de la hauteur

Sur la rive gauche, le panorama d'Heurteauville sur le chemin de randonnée La sente aux moines à l'orée d'un massif forestier offre un des plus beaux points de vue sur la Seine avec l'abbaye de Jumièges en arrière-plan. Autre point de vue pittoresque : le panorama du corset rouge à Bardouville, accessible depuis le cimetière municipal à côté de la chapelle et du château : idéal pour des photos au téléobjectif. Prendre de la hauteur est facile sur la rive gauche de la Seine, jalonnée de falaises de craies culminant parfois à plus d'une centaine de mètres. Mais la rive droite n'est pas en reste. À 59 m d'altitude au Nouveau Trait, à la table d'orientation vous verrez la Seine s'étendre jusqu'au pont de Brotonne.

Pratique. Le 18 juin à partir de 8 h 30, gratuit. Plus d'info sur boujoulaseine.fr