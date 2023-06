Boucles de la Seine. Des restrictions de circulation et de stationnement pour la Grande Parade de l'Armada

Lors de la Grande Parade, dimanche 18 juin, de nombreuses restrictions de circulation sont prévues le long des boucles de la Seine. Chacune des 62 communes participant aux animations de la Grande Parade de l'Armada a prévu sa propre organisation concernant la circulation. Des arrêtés municipaux ont été pris en ce sens. Dans la plupart des villages, la circulation se fera sur une voie, certaines communes ont même fait le choix de boucler le secteur pendant tout l'événement, comme à La Bouille, où le trafic sera interrompu sur la départementale 64. Toutes les infos concernant les restrictions de circulation de chaque commune sont à retrouver ici.

Le stationnement régulé

Pour le stationnement, la préfecture de Seine-Maritime a décidé d'accompagner les élus des communes riveraines de la Seine avec des forces de gendarmerie pour définir des aires pour les véhicules et camping-cars, réguler la circulation en bords de Seine ou l'interdire quand les sites d'accueil seront saturés, et instaurer autant que possible un sens de circulation unique. Ainsi, plus de 900 gendarmes seront mobilisés en Seine-Maritime, dans l'Eure et le Calvados, les trois départements traversés par la Grande Parade. Par ailleurs, le stationnement des camping-cars le long de la route départementale 982 est interdit.

La préfecture, en lien avec le Département de Seine-Maritime, en charge de l'organisation de la Grande Parade, a également décidé d'interdire les ponts de Tancarville, de Normandie et de Brotonne aux piétons et aux vélos, le dimanche 18 juin. Interdiction qui doit être levée par les forces de l'ordre après le passage du dernier bateau.

De plus, le service des bacs de Seine sera suspendu pendant la Grande Parade, notamment "en raison de la fermeture de plusieurs routes desservant l'accès aux bacs dès le milieu de la nuit de samedi à dimanche et le temps du passage des navires", indique la préfecture de Seine-Maritime.