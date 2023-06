Le Havre. Des restrictions de circulation dans l'estuaire de la Seine pour la Grande Parade

Des milliers de visiteurs sont attendus dimanche 18 juin le long de la Seine pour la Grande Parade de l'Armada. Les curieux seront nombreux à vouloir admirer la descente des 42 voiliers de Rouen vers Le Havre.

Afin de préserver la faune et la flore, de garantir la tranquillité des espèces se reproduisant dans la Réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine et de garantir la sécurité du public, les principaux accès à la réserve seront interdits à tout véhicule à moteur, soit la section déjà interdite de la Route de l'Estuaire, ainsi que le chemin de halage. La circulation par des modes de déplacement doux (vélo, à pied) reste toutefois possible et il est vivement recommandé de rester sur les sentiers de randonnée balisés.

Il est également rappelé que l'accostage et le débarquement sur l'îlot du Ratier (îlot artificiel édifié au large de la côte de Honfleur) sont interdits, tout comme la navigation en véhicule à moteur à l'intérieur du périmètre de la réserve naturelle.

La Maison de l'Estuaire invite les visiteurs à se renseigner sur les sites d'accueil possibles avant le jour de la Grande Parade (boujoulaseine.fr).