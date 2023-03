Le Havre. Tramway dégradé : place aux travaux et tests à vide avant la reprise éventuelle

Voilà quinze jours que la circulation du tramway est interrompue entre la gare et la plage, au Havre. En cause : la dégradation des Lignes aériennes de contact (LAC) - on ne dit pas caténaires ! - place de l'hôtel de ville, après un feu allumé par des opposants à la réforme des retraites, jeudi 16 mars.

Un caténaire déjà endommagé par le feu. pic.twitter.com/ykNscfrVjs — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) March 16, 2023

Les travaux de réparation des LAC ont débuté mercredi 29 mars. "Il nous fallait une fenêtre sans manifestation et surtout une météo sans trop de vent pour intervenir en sécurité, pour manipuler des charges lourdes sur des nacelles", indique Miguel Dechamps, directeur technique de Transdev Le Havre. Les deux lignes aériennes seront réparées, en ce premier jour. L'une d'elles avait rompu, sans heureusement faire de blessé, malgré une alimentation à 750 volts (coupée dès qu'elle touche le sol) et la tension importante qui aurait pu agir comme un élastique XXL. Les travaux vont durer a minima 12 heures en continu pour assurer l'ensemble de la tension de la LAC.

Deux lignes aériennes sont à réparer.

Reprise ou pas ? Réponse avant le week-end

Jeudi 30 mars, place aux tests à vide menés sur les rails. "En surface, il a l'air d'être en bon état. Mais il est tendu d'un bout à l'autre, un peu comme un élastique. Quand la rame passe, elle détend l'élastique, et c'est à ce moment-là que le rail pourrait casser, poursuit Miguel Dechamps. S'il casse en une fois, on pourra toujours rouler à vitesse réduite et on viendra ressouder le rail. S'il casse à plusieurs endroits, il faudra le changer complètement." Les tests permettront aussi d'évaluer l'impact du feu sur le système situé sous le rail. En cas de dégradation à plusieurs endroits ou sous le rail, les travaux pourraient se prolonger plusieurs semaines. Dans le cas contraire, la circulation pourrait reprendre "très rapidement", selon Transdev. Réponse avant le week-end.

Les rails n'ont, a priori, pas été trop endommagés. Des tests viendront le confirmer.

D'autres feux ont été allumés jeudi 23 mars, au niveau de la gare, avec même un canapé brûlé sur les rails. Pas de quoi, toutefois, endommager gravement les lignes aériennes ou les rails.