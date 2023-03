[Photos] Réforme des retraites. Après l'annonce du 49.3, des centaines de manifestants se réunissent devant la préfecture à Caen

C'est une annonce qui passe sacrément mal. Le gouvernement mené par Elisabeth Borne va enclencher le fatidique article 49.3 de la Constitution pour adopter la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Face à ce choix qualifié d'"antidémocratique", un rassemblement spontané s'est organisé devant la préfecture de Caen ce jeudi 16 mars.

Réforme des retraites. Le gouvernement déclenche le 49.3

À mesure qu'ils quittaient leur lieu de travail, des dizaines et des dizaines de manifestants affluaient place Gambetta. Les syndicats étudiants étaient les plus révoltés, entonnant des chants vindicatifs et certains usant de quelques pétards. Aucun débordement n'est néanmoins à signaler.

Les représentants des différents syndicats ont ensuite pris la parole sur les coups de 18 heures. Un appel à la grève reconductible dès lundi 20 mars a été lancé. Pour terminer, une manifestation non déclarée a débuté, devant se terminer place de la République. "La République qui est d'ailleurs piétinée", pestait un leader de l'intersyndicale.

Conséquence de la présence de ce cortège : la circulation a été légèrement perturbée.