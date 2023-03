Insolite. Le championnat du monde de Docteur Maboul bientôt à Paris !

Tentez de devenir champion ou championne du monde !

Le 8 avril prochain, sera organisé à Paris le championnat du monde du Docteur Maboul, le célèbre jeu de société.

160 personnes sont attendues, de tous les âges et de tous les profils, qui combattront sous les yeux de 10 arbitres et des commentateurs avec un seul but : retirer tous les objets du corps du patient avec dextérité, sans toucher les bords et le plus rapidement possible.

Tout le monde peut s'inscrire pour y participer, une seule condition à remplir : s'habiller en blouse blanche le jour J.

De nombreux lots sont prévus pour les participants, ainsi qu'une série de challenges et la mise en place d'une cellule psychologique pour ceux qui auront été éliminés au premier tour.

Pour s'inscrire, rendez-vous sur le compte Instagram de l'organisateur, Joachim Charlot.