Insolite. Le championnat de France d'air guitar débarque au Havre

Pas besoin de connaître le solfège, ni même de jouer un instrument, pour être un virtuose de cette discipline : le championnat de France d'air guitar débarque au Havre. Le bar le Mc Daid's accueillera l'une des onze étapes de sélection pour la finale nationale, le samedi 18 mars.

Une minute pour tout donner

Les candidats auront une minute, top chrono, pour jouer de la guitare… sans guitare ! Mais l'entrée en scène compte aussi, comme le rappelle François Yon, organisateur de cette étape havraise : "L'air guitar, c'est aussi attraper sa guitare, mettre sa guitare, brancher sa guitare, chauffer un peu le public… Et à partir du moment où on lève le doigt en l'air, le morceau démarre."

Le championnat de France de Air Guitar au Havre Impossible de lire le son.

Aucune condition n'est requise pour candidater. Les inscriptions se feront sur place, le jour même. Les candidats pourront choisir leur titre de prédilection parmi une liste de cent morceaux, souvent de grands standards du rock. Le vainqueur sera sélectionné pour la finale nationale prévue au festival Kiosqnrock, à Mirande, dans le Gers, les 4 et 5 août.

François Yon - alias Bastard Papy, de son nom de scène - s'est lui-même laissé prendre au jeu, jusqu'à terminer septième de la finale nationale en 2022. "Une minute, cela paraît court, mais c'est très, très physique !", prévient le Havrais.

Ce qui fait la différence ? "L'énergie, le feeling. Quand il y a un costume, c'est un plus", analyse-t-il. Et l'humour aussi : "L'air guitar, c'est se moquer un peu de soi. L'art de faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment !" Gare à celui qui tiendrait sa (air) guitare de la main droite alors qu'il joue sur du Jimi Hendrix, l'un des gauchers les plus célèbres de l'histoire du rock…

Pratique. Championnat de France d'air guitar, samedi 18 mars à partir de 19 heures au Mc Daid's, 97 rue Paul Doumer au Havre. Gratuit. Une étape est aussi prévue au Fury Bar de Rouen le 27 mai.