Normandie. Ces candidats ont brillé lors d'émissions de télé-réalité : que sont-ils devenus ?

En ce début d'année 2023, les programmes cultes Koh-Lanta et L'Amour est dans le pré font leur retour à l'antenne. L'occasion de revenir sur ceux, qui, en Normandie, ont participé à des émissions de télé-réalité. Que sont-ils devenus ?

Jean-Philippe Masy après Koh-Lanta : le Totem Maudit

Jean-Philippe Masy est originaire de Dieppe, en Seine-Maritime. Il avait fait illusion lors des quelques semaines de son aventure dans Koh-Lanta : Le totem maudit diffusée en 2022. Il avait été cependant été contraint de quitter l'aventure sur décision médicale quelques semaines après le début du tournage, ses pieds ayant gonflé à la suite d'une carence en vitamine B1. Après un passage sur le plateau des 12 coups de midi sur TF1, l'artisan peintre travaille toujours dans le bâtiment.

Aurélien Tesson après Koh-Lanta et Ninja Warrior

Le pharmacien de Tilly-sur-Seulles, dans le Calvados, ne recule devant rien. Son ascension avait été aussi vive que sa chute dans "Koh-Lanta : les armes secrètes". Capitaine d'équipe, il s'était fait éliminer au quinzième jour de son aventure, tournée en 2020. Le sportif n'a pas baissé les bras pour autant. L'amateur de crossfit et de kitesurf avait chaussé les baskets pour l'aventure Ninja Warrior en 2022.

Alexandre et Annaïg, après la 17e saison de L'Amour est dans le Pré

L'éleveur laitier et céréalier d'Aumale, en Seine-Maritime, participait à la 17e saison de L'Amour et dans le Pré. Il y a rencontré Annaïg. En novembre 2022, lors du débrief face à Karine Lemarchand, ils semblaient plus proches que jamais. Ils vivent tous les deux à Haudricourt, dans l'exploitation d'Alexandre.

Thierry Olive, après la 7e saison de l'Amour est dans le Pré

Dix ans plus tôt, en 2012, c'était Thierry Olive qui gagnait la sympathie du public. L'agriculteur normand installé à Ver, près de Gavray, dans la Manche, s'était marié la même année avec Annie, rencontrée sur le tournage. Par la suite, Thierry Olive a fait des apparitions dans plusieurs émissions comme Touche pas à mon poste ! ou Fort Boyard. Le 11 février 2022, il était interpellé en état d'ivresse après un accident de voiture près de chez lui. ll s'était confié à nos confrères de La Manche Libre à ce sujet.

Mathieu Johann-Lepresle, vingt ans après la Star Academy

Personnalité bien connue à Saint-Lô, dans la Manche, Mathieu Johann a fait ses premiers pas à la télévision avec un passage dans l'émission Hit Machine puis participe à la 4e saison de la Star Academy en 2004. Il arrive jusqu'en demi-finale où il se fait éliminer par Grégory Lemarchal. A 42 ans, l'ex compagnon de Clémence Castel (participante à plusieurs éditions de l'émission Koh-Lanta) est depuis 2020 adjoint au maire de Saint-Lô, en charge de la vie culturelle et de la communication.

Clémence Castel, de Koh-Lanta à Danse avec les Stars

Cette Manchoise d'adoption est propriétaire depuis mai 2022 du bar Le Bohemian (ex-Kaluma) à Cherbourg. La candidate n'en délaisse pas le milieu télévisuel pour autant : après plusieurs aventures Koh-Lanta, dont deux victoires en 2005 et 2018, elle a participé à l'été 2022 à l'émission Fort Boyard et en septembre 2022 à Danse avec les Stars.

Romuald Lafite, plus de dix ans après Koh-Lanta : le retour des Héros

L'ancien candidat de Koh-Lanta, originaire de Caen, avait participé à l'émission pour la première fois en 2004 puis remporté l'édition de 2009, "Le retour des Héros". Si la production l'avait recontacté début janvier 2021 pour faire partie de l'édition "La Légende", réunissant plusieurs candidats ayant marqué les esprits, le Caennais de 46 ans a vu sa participation annulée juste avant le départ. En dehors de sa carrière télévisuelle, Romuald Lafite gère deux salles de sport à Caen : Planet Forme à Mondeville et Vital Forme à Ifs.

Dorian Louvet, le coaching sportif après Koh-Lanta

La bonhommie du Caennais de 33 ans, ex-contrôleur SNCF, lui avait assuré les faveurs du public lors de la diffusion de "Koh-Lanta : les 4 terres" en 2020. Depuis, il a foulé le circuit du marathon des Sables en 2021 dans le Sahara, du marathon de Paris en 2022, mais aussi les 165 kilomètres de la Diagonale des Fous, une course qui se tient tous les ans à la Réunion, considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Le trentenaire cumule plus de 130 000 abonnés sur Instagram et s'est lancé comme coach sportif.