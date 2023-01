L'amour est dans le pré. Que devient Alexandre, le candidat normand de la saison 17 ?

En février 2022, les téléspectateurs de l'émission culte L'amour est dans le pré découvraient Alexandre, un éleveur normand installé près d'Aumale en Seine-Maritime. Lors de cette 17e saison, il avait rencontré Laura, très vite partie à cause de son hypersensibilité. Après son départ, les choses se sont précisées entre Alexandre et Annaïg, sa prétendante bretonne. Ils n'ont pas perdu beaucoup de temps et ont multiplié les moments de complicité afin d'apprendre à mieux se connaître. On se souviendra pendant longtemps de la scène de leur premier baiser, dans le tracteur dont Alexandre avait abandonné le volant pour savourer l'instant. Sur ses réseaux sociaux, la belle Annaïg publie très souvent des photos de leurs balades en Bretagne et en Normandie et même de leurs vacances en Grèce.

Une aventure qui va bon train

Lors du débrief face à Karine Le Marchand en novembre 2022, les deux tourtereaux semblaient plus amoureux que jamais. Le couple a récemment semé le doute sur un futur aménagement dans la ferme d'Alexandre, après la publication de plusieurs photos sur le compte Instagram d'Annaïg, jeudi 12 janvier. "Y aurait-il un bébé en route pour 2023 ? ", peut-on lire sur le site du magazine Voici, à la suite de quelques clichés où la belle dame apparaît la main posée sur le ventre. Cette 17e saison aura été le début d'une belle aventure entre le Normand et sa dulcinée, lui qui avant l'émission, cherchait "plus de stabilité sentimentale" et aspirait à "trouver son âme sœur, partager ses passions et fonder une famille".

Les premiers portraits de la saison 18 seront diffusés dès lundi 30 janvier à 21 h 10 sur M6. On souhaite bonne chance à Patrice, le candidat normand de cette nouvelle aventure.

