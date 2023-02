Seine-Maritime. Une stratégie pour faire face à la montée des eaux le long de notre littoral

Pour faire face aux conséquences du changement climatique, le littoral seinomarin tente de trouver des solutions. En 2019, a été créé le Syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime (SML76), avec comme objectif d'élaborer une stratégie littorale. C'est-à-dire mettre en place des actions concrètes pour faire face à la montée des eaux, qui semble inéluctable.

Le climat se dérègle et nombreux sont les phénomènes naturels qui impactent nos côtes, notamment l'élévation du niveau de la mer, la submersion marine ou encore le recul du trait de côte. Les personnes et les biens y sont exposés. En un siècle, le niveau des océans a déjà monté de 20 centimètres et, si rien n'est fait, ils pourraient s'élever d'un mètre dans un siècle. À titre d'exemple sur notre littoral, les musées des pêcheries à Fécamp pourraient à terme se retrouver les pieds dans l'eau.

Pour le Syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime, qui réunit les élus locaux, il y a nécessité de s'adapter. François Dehais, son directeur, estime qu'il faut sensibiliser le grand public. "Il faut intégrer le fait que l'eau va monter et se poser des questions. Il faut s'interroger sur la nécessité de maintenir des digues tout le long du littoral. Il y a peut-être des endroits où la mer peut reprendre ses droits. Sur les zones urbaines, il va falloir adapter les bâtiments pour qu'ils puissent être inondés et créer des zones refuges, à l'étage par exemple."

Une stratégie est en train d'être mise en place. Dans un premier temps, il s'agit d'établir un diagnostic, de réaliser un bon état des lieux du littoral avant de mettre en place des actions. Il s'agit de connaître l'état des digues, recenser l'ensemble des zones habitées ou abritant des activités économiques ou agricoles. Le SML76 veut faire participer les habitants du littoral avant de prendre des décisions. Pour ce faire, deux réunions publiques sont prévues. La stratégie sera élaborée d'ici l'hiver prochain et les premières actions devraient voir le jour d'ici l'été 2024.

Pour mieux se rendre compte, quelques exemples d'actions concrètes qui pourraient être mises place : installer des caméras de suivi à Étretat pour déterminer les volumes d'eau qui passent la digue promenade (pour déterminer d'éventuels travaux de renfort), adapter les maisons actuelles au risque inondation, tenir compte des submersions marines sur les constructions neuves ou encore abandonner certaines digues qui ne protège pas de biens.

Pratique. Réunions publiques "Stratégie Littoral 76" : mardi 7 février (18 h 30) à la salle communale de Vattetot-sur-Mer et jeudi 2 mars (18 h 30) à l'espace culturel "Scène en mer" de Petit-Caux.