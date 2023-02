Science-fiction. L'exploration de l'espace à l'honneur dans ce nouveau festival en Normandie

Projections, ateliers, jeux… La programmation normande du festival de science-fiction les Mycéliades s'annonce lunaire. Le thème de cette première édition, l'exploration spatiale, devrait déplacer les foules avec une programmation prévue dans quatre villes normandes : Granville (Manche), Rouen (Seine-Maritime), Dieppe et Hérouville Saint-Clair (Calvados).

L'objectif est de faire revenir les 15-25 ans dans les cinémas et médiathèques : dans chaque ville, les établissements fonctionnent donc en duo cinéma-médiathèque, avec une programmation complémentaire.

Le réalisateur Denis Villeneuve à l'honneur à Granville

À Granville, le coup d'envoi sera lancé le jeudi 2 février avec la projection du film Gravity, d'Alfonso Cuaron, au cinéma Le Sélect à 20 h 30. Tout au long de la quinzaine, le public pourra s'attendre à d'autres projections comme Interstellar, Wall-E, ou encore une soirée consacrée à Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune et Blade Runner 2049. Elles viendront compléter la programmation de la médiathèque Charles de la Morandière, qui organisera des jeux de plateau et des immersions en réalité virtuelle.

Chercher les extraterrestres à Rouen

L'Omnia, le cinéma Art et essai du centre-ville de Rouen, accueillera la programmation des Mycéliades aux côtés des bibliothèques de la ville. On note aussi la rencontre avec le créateur de la chaîne Nexus VI, spécialisée dans la science-fiction, ou le chercheur en astrophysique Roland Lehoucq autour des questions liées à l'existence des extraterrestres.

À Dieppe, rétrogaming et atelier d'écriture

Le cinéma Dieppe Scène Nationale projettera plusieurs films cultes dont Wall-E, First Man de Damien Chazelle ou encore Gravity. La programmation est enrichie avec une session rétrogaming organisée ce mercredi 1er février et un atelier d'écriture le samedi 4 février.

S'interroger sur la vie dans l'espace à Hérouville Saint-Clair

La bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair et le Cinéma Le Café des images explorent les liens entre jeux vidéo et cinéma. Rencontres également au programme avec Caroline Freissinet, astrochimiste au laboratoire de recherche LATMOS, et Nicolas Martin, journaliste scientifique sur le thème "la vie ailleurs que sur Terre, dans l'espace, est-elle vraiment possible ?"

Pratique. Festival Les Mycéliades, du mercredi 1er au mercredi 15 février. Site internet : myceliades.com.