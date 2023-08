[Carte interactive] Normandie. Notre sélection des escape games à tester dans la région

Immersifs et construits sur des univers très variés, les escape games permettent à tous les publics de s'essayer à la résolution d'énigmes en groupe. Voici notre sélection en Normandie.

Le plus paranormal : Paranormal District à Barentin (Seine-Maritime)

[photo]

Les participants sont envoyés en mission vers des lieux étranges et angoissants pendant une heure. Dans ce village du paranormal, petits et grands doivent, en fonction de la mission choisie, franchir une maison hantée, affronter des clowns pas franchement avenants, randonner dans une forêt maudite ou partir à la recherche d'une femme disparue dans des conditions inquiétantes… Les plus jeunes, eux, seront gardés par "Baba Yaga", une sorcière avec qui ils apprendront à concocter un mystérieux élixir.

Pratique. 948, rue de la Liberté, 76360 Barentin. Horaires : du mardi au dimanche de 14 h à 22 h. Réservations au 02 35 59 76 22.

Le plus champêtre : Opération Overlord à Duclair (Seine-Maritime)

[photo]

Au cours de l'Opération Overlord, proposée par le château du Taillis (à 20 minutes de Rouen), un groupe de résistants vient d'être arrêté. Seule porte de sortie pour les participants : des documents aidant à préparer le Débarquement allié en Normandie ont été cachés dans une cellule et il faut les récupérer en moins d'une heure. Un escape game qui s'annonce haletant.

Pratique. Château du Taillis, hameau de Saint-Paul, 76480 Duclair. Du mercredi au samedi : parties à 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h. Réservations au 02 35 37 95 46

Le plus pluridisciplinaire : LU6D à Rouen (Seine-Maritime)

Coopération et esprit d'équipe seront indispensables, quelle que soit la thématique choisie chez LU6D : à la recherche d'Arsène Lupin, meurtre à bord du Titanic ou encore à la recherche d'un savant fou.

Pratique. 20, Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen. Du lundi au jeudi de 11 h à 22 h 30; le vendredi et samedi de 10 h à 23 h 30, le dimanche de 11 h à 19 h. Réservations au 02 35 07 41 38.

Le plus varié : Pont'O Secret à Pont-Audemer (Eure)

Basé sur un concept original couplant café dédié à la culture manga et salles d'escape game, Pont'O Secret offre deux thématiques aux visiteurs : la disparition d'une fillette dans un univers paranormal ou la traversée d'un temple accompagnés par trois singes à l'air coriace.

Pratique. 24, rue du 8 Mai 1945, 27500 Pont-Audemer. Horaires : du mercredi au dimanche de 13 h à 20 h 30, les vendredis et samedis jusqu'à 22 h 30. Réservations au 06 28 31 71 23.

Evreux (Eure)

Le plus intriguant : Tête Pensante à Evreux (Eure)

Lors de l'escape game organisé par Tête Pensante, on se creuse les méninges selon deux scénarios aux choix : vous êtes détective privé, engagé sur une enquête de vol de bijoux ou dans la peau d'un gardien de prison enquêtant sur la mort d'un de vos collègues, soupçonné d'avoir été tué par un détenu.

Pratique. 13bis, rue Henry Ducy 27000 Evreux. Horaires : du mardi au vendredi de 14 h à 22 h, le week-end de 10 h à 22 h. Réservations au 06 13 81 60 77.

Le plus immersif : Experience Game à Saint-Lô (Manche)

Avec deux thématiques, celles de la mafia et de la catastrophe sous-marine, Experience Game à Saint-Lô emmène ses participants dans un huis clos dont il faut s'extirper. Fouille, manipulation d'objets et réflexion seront les clés pour résoudre les énigmes.

Pratique. 114, rue du Maréchal Juin 50000, Saint-Lô. Horaires : du mardi au vendredi de 13 h 30 à 23 h, le samedi de 11 h à 23 h et le dimanche de 11 h à 19 h. Réservations au 02 33 05 81 32.

Le plus proche de l'Histoire : Le Blockhaus à Carentan-les-Marais (Manche)

[photo]

Expérience autour du jour du Débarquement, le Blockhaus propose de résoudre une série d'énigmes en équipe en moins de 60 minutes, le tout autour d'épisodes de l'Histoire. Tantôt sous-mariniers, résistants ou soldats, les trois thématiques ont le même objectif : rester en vie.

Pratique. 27 rue de la 101ème Airborne 50500 Carentan les Marais. Horaires : du mercredi au vendredi de 16 h 30 à 22 h, le samedi de 13 h à 22 h et le dimanche de 11 h 30 à 20 h. Réservations au 02 33 20 81 15.

Le plus diversifié : Escape Yourself à Cherbourg (Manche)

[photo]

La franchise Escape Yourself a ouvert un complexe à Cherbourg en 2017, sur l'ancienne commune de Tourlaville. Tantôt dans l'espace, tantôt au Japon, dans une crypte ou un monde fantastique, toutes les personnalités y trouveront leur compte. A condition, bien sûr, de coopérer...

Pratique. 316, rue des Métiers 50110 Cherbourg-en-Cotentin. Du mardi au vendredi de 13 h-23 h, le samedi de 11 h à 23 h, le dimanche de 11 h à 19 h. Réservations au 09 72 63 80 20.

Alençon (Orne)

Le plus télévisuel : Team Break à Alençon (Orne)

[photo]

Dans cet espace multi-loisirs, sept thématiques pour certaines bien connues attendent les joueurs : de la Jurassik Room et ses dinosaures en passant par Prison Break ou Fort Boyard. Pour ceux qui préfèreraient travailler leurs méninges autrement, Team Break propose le Donut Quiz, pour tester ses connaissances autour de questions de culture générale.

Pratique. 84, rue de Bretagne 61000 Alençon. Du mardi au dimanche de 10 h à 22 h, minuit les week-ends. Réservations au 02 33 26 73 40.

Le plus mystérieux : Caen you Escape à Caen (Calvados)

A la carte de Caen You Escape, trois escape games réveillent différents instincts : Les Disparus vous propulsent en tant qu'enquêteur face à des disparitions suspectes, La Clé du D-Day en appelle à un groupe de résistants et Les secrets du Loraena embarque les plus jeunes dans un navire échoué.

Pratique. 15 rue de l'Engannerie, 14000 Caen. Horaires : du mardi au dimanche à 10 h à 22 h. Réservations au 06 43 93 94 83.

Le plus innovant : le Hangar à Enigmes à Deauville et Trouville (Calvados)

A Deauville et Trouville, le hangar à énigmes propose un escape game en réalité virtuelle. Le public se trouve plongé dans le monde d'Incarna, un univers enchanté et parsemé d'épreuves, accessible depuis un casque Oculus qui plonge l'utilisateur dans un univers alternatif.

Pratique. 55, rue du Général Leclerc, 14800 Deauville. Horaires : du mercredi au dimanche de 16 h à 21 h 30. Le week-end dès 10 h. Réservations au 06 47 39 67 69.

Le plus stratégique : la Bulle Temporelle à Saint-Vigor-Le-Grand (Calvados)

A Saint-Vigor-Le-Grand, deux escapes games inspirés de faits historiques : dans Les Secrets du Cap Antifer, les participants incarnent un groupe de résistants français tentant de transmettre des informations à Londres, qui seraient d'une aide précieuse pour le Débarquement allié. Dans L'Avènement d'un conquérant, ils doivent résoudre des énigmes menant à la conquête d'une terre jadis promise, en traversant des années importantes dans l'histoire du territoire normand.

Pratique. Bd Winston Churchill 14400 Saint-Vigor-Le-Grand. Horaires : du mardi au dimanche de 9 h 45 à 22 h. Réservations au 09 83 24 02 55.