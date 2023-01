Manche. Des bonnes affaires aussi dans les jeux vidéo

Les soldes d'hiver ont commencé mercredi 11 janvier, elles s'arrêteront le 7 février. Tous les secteurs du commerce ne proposent pas forcément de grandes baisses de prix comme peuvent le faire les magasins de vêtements. Mais il y a quand même des rabais. "Comme il y a un roulement assez permanent, on n'a pas besoin de solder non plus forcément", explique Kevin Tahanout, le gérant de Dynamique Game, magasin de jeux vidéo à Saint-Lô. Quand c'est le cas, c'est pour des jeux qui n'ont vraiment pas fonctionné à leur sortie. Le gérant est vraiment dans "la liquidation" de ses stocks.

Des aubaines sur les produits dérivés

Le magasin vend aussi des produits dérivés de jeux vidéo ou de mangas. Et là, il peut y avoir des affaires. "Par exemple autour du manga, ou vous avez des saisons", illustre Kevin Tahanout. "Quand la saison est finie, ça intéresse moins que les nouvelles saisons. Surtout quand vous avez une fin d'un manga bien précis, où il n'y a plus du tout de suite, là, en général, soit ça va marcher et ça va perdurer, soit tout va s'arrêter."