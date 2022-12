Football. Des joueurs et entraîneurs de Normandie sanctionnés pour des paris sportifs

Une cinquantaine de joueurs, une vingtaine d'entraîneurs et un dirigeant de club de football ont été sanctionnés par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour avoir participé à des paris sportifs, lors de la saison 2020-2021.

L'autorité footballistique réalise en effet des croisements de fichiers avec le concours de l'Autorité nationale des jeux et de la Fédération française des jeux pour vérifier le respect du code de sport. Dans un communiqué publié lundi 19 décembre, la commission rappelle que "les acteurs des compétitions organisées par la Fédération française de football ou la Ligue de football professionnel (notamment les joueurs, entraîneurs, dirigeants des clubs de football professionnel) ont interdiction générale de parier, en ligne ou dans les réseaux physiques, sur toutes les compétitions de football, qu'elles soient nationales ou étrangères".

Un joueur de QRM lourdement sanctionné

La sanction la plus lourde - quatre matches de suspension et une amende de 2 000 € avec sursis - a été prononcée à l'encontre de Samy El Khiar, milieu de terrain évoluant actuellement au sein de la réserve de Quevilly Rouen Métropole (QRM). Le club avait récemment organisé une sensibilisation à cette question des paris sportifs pour les joueurs de Ligue 2 et de Nationale 3.

Parmi les autres joueurs sanctionnés, on retrouve Shavy Resouf, évoluant au sein de la réserve du HAC en Nationale 3, qui écope de quatre matches de suspension avec sursis. Adrien Pianelli, défenseur du FC Rouen (N2) écope de la même sanction. Lucas Toussaint, joueur de QRM jusqu'à la saison dernière, est puni de trois matches de suspension dont deux avec sursis. Alexander Djiku, ancien défenseur du SM Caen, désormais au Racing Club de Strasbourg, écope d'un match de suspension.

Côté entraîneurs, l'ancien gardien du SM Caen, Vincent Planté, et le Falaisien Cédric Hengbart, ancien joueur et entraîneur du SM Caen, sont sanctionnés de quatre matches de suspension dont deux avec sursis. Benjamin Genton, membre du staff du FC Lorient et ancien défenseur du HAC, écope de deux matches de suspension avec sursis.