Valognes. Décorations de Noël dégradées : le coup de gueule du maire

La colère du maire de Valognes ! Jacques Coquelin pousse un coup de gueule après des dégradations de décorations de Noël commises début décembre. Des lutins qui font la joie des petits et qui étaient installés dans le centre-ville ont notamment été endommagés.

Des plaintes ont été déposées par la mairie auprès de la gendarmerie. Des décorations avaient aussi été détruites l'an dernier. "Franchement, c'est désolant, c'est désarmant, pourquoi on continue à installer ces décorations si elles sont dégradées, mais on leur donnerait raison", poursuit le maire de Valognes.

Jacques Coquelin, maire, ne cache pas son agacement contre ces délinquants :

Dégradations de Noël : le maire de Valognes en colère Impossible de lire le son.

Des caméras mobiles envisagées

En plus de son appel à témoins pour retrouver le ou les délinquants, la mairie envisage d'installer des caméras mobiles. Selon le maire, des individus se retrouvent à consommer de l'alcool "alors que c'est parfaitement interdit, quand ils ont en pris de trop, ils ne savent plus trop ce qu'ils font et dégradent".