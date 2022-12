Festivités. En attendant Noël, tous au Refuge pour Rouen givrée !

Rouen givrée prend ses quartiers en centre-ville pour offrir aux Rouennais un florilège d'activités. Et les enfants seront particulièrement gâtés cette année, avec un programme de choix au Refuge givré.

Des enfants rois

Rouen givrée est un événement très attendu pour les Rouennais. C'est l'occasion de faire ses emplettes sur le marché de Noël et des créateurs, de s'offrir une récréation musicale en after-work au Jardin des contemplations et de divertir les enfants tous les mercredis place de la Calende, avec maquillage ou jeu de glisse. Mais le rendez-vous incontournable des enfants, c'est bien le Refuge givré, vaste tente de 160 m2 installée sur l'esplanade Marcel-Duchamp, à proximité immédiate du square Verdrel : "Tous les jours, de très diverses animations sont offertes au jeune public : ateliers créatifs, spectacles, balade en calèche contée… et tout est entièrement gratuit", souligne Matthieu Blondel, chargé de mission pour la Ville de Rouen, en charge de la programmation.

Des loisirs pour tous

Chaque année, le programme d'animations est entièrement renouvelé. "Le Refuge est un rendez-vous pour bien des familles rouennaises. Bien souvent, les enfants viennent en fratrie, la plupart de nos animations sont donc accessibles dès 4 ans et s'adaptent à toutes les tranches d'âges. Nous privilégions aussi les formules courtes, mieux adaptées aux enfants." Les compagnies sont sélectionnées avec soin : "Toutes sont normandes et la majorité sont rouennaises, l'opération vise aussi à promouvoir la créativité de nos compagnies et de leur offrir une vitrine. De nouvelles compagnies sont recrutées chaque année et, si certaines sont fidèles à l'événement comme Mumbo Jumbo, ou La roulotte scarabée, le spectacle qu'elles proposent à Rouen givrée est toujours inédit." Cette année, plus d'une dizaine de formules sont ainsi programmées au Refuge, croisant les disciplines : contes, marionnettes, musique ou encore art plastique." Et chaque spectacle est programmé plusieurs fois, pour permettre à chacun d'y assister", ajoute Matthieu Blondel.

Des animations insolites

"Cette année, le clou des animations sera sans doute la balade en calèche contée dans le square Verdrel", annonce Matthieu Blondel. Cette formule originale a été conçue grâce au partenariat de Cheval en Seine et des Causeries de Marmantine. La balade dure une vingtaine de minutes et tire profit du cadre naturel du parc pour offrir un peu de magie aux jeunes participants. Sous la tente, on trouvera aussi d'étonnantes propositions comme les histoires interactives de la Cie Histoires oubliées, dans lesquelles le conteur implique le public dans la construction du récit, mais aussi des ateliers et spectacles ayant pour thématique la nutrition ou l'écologie, sujets bien sûr abordés sous un angle ludique.

Pratique. Jusqu'au samedi 24 décembre, esplanade Marcel-Duchamp à Rouen. Gratuit. Programme complet sur rouen.fr