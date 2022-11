Rouen. Prévention des cancers masculins : une prostate géante installée devant la clinique

Une prostate géante à Rouen ? Mardi 22 novembre, de 10 heures à 16 heures, la clinique Saint-Hilaire a proposé une journée d'information sur le fonctionnement et les maladies de la prostate. L'objectif : dédramatiser la maladie et apporter des réponses aux questions que les patients peuvent se poser. À l'occasion de cette journée de sensibilisation, une prostate géante gonflable a été installée à l'entrée du bâtiment. Une initiative de l'équipe de cancérologie de la clinique Saint-Hilaire, en partenariat avec l'industrie pharmaceutique Janssen, qui a fourni le support, dans le cadre de Movember, mois de dépistage des cancers masculins.

Une prostate géante pour sensibiliser les patients

"On a installé une prostate géante gonflable devant la clinique. C'est un prétexte pour pouvoir engager la discussion sur le dépistage des cancers de l'homme et des maladies de l'homme en général, avec deux maladies principales, le cancer de prostate et le cancer du testicule", précise Ismaël Galliot, urologue à la clinique Saint-Hilaire de Rouen.

Ismaël Galliot, urologue, et Alexandre Marque, oncologue radiothérapeute à la clinique Saint-Hilaire, sont entrés dans la prostate géante.

Deux problèmes de santé liés à la prostate à différencier

"Dans la prostate, il y a deux problèmes de santé différents. Contrairement à l'idée reçue, on n'a pas forcément un cancer de la prostate en étant symptomatique, parce que les cancers sont localisés à l'extérieur de la prostate. Et les problèmes urinaires, qui sont liés au vieillissement, sont à l'intérieur de la prostate", précise Alexandre Marque, oncologue radiothérapeute à la clinique Saint-Hilaire. D'ailleurs, le spécialiste poursuit : "Il y a à peu près 50 400 nouveaux cas de cancers prostatiques par an, ce qui en fait une maladie assez fréquente chez l'homme. Elle est souvent diagnostiquée dans un stade assez précoce et majoritairement curable."

Pour sensibiliser passants et patients, un quiz de connaissances en version papier a même été créé pour l'occasion. À noter que le cancer de la prostate représente 25 % des cancers masculins. 80 % des cancers sont diagnostiqués chez les hommes grâce au dépistage de celui de la prostate.