Vibrez au rythme des Gallo-Romains

Vivre comme un Gallo-romain, le temps d’un week-end, cela vous tente-t-il ? Les 6 et 7 août, la mission départementale de l’Eure vous propose de partager le quotidien des Aulerques Eburovices, lointains ancêtres des Eurois. Ils vivaient à Gisacum, vaste ville gallo-romaine qui, il y a 2 000 ans, s’étendait sur près de 250 hectares.

Vous suivrez l’entraînement des centurions, observerez le travail du forgeron… Vous pourrez réaliser comme un Romain votre propre lampe à huile, et assisterez aux ventes inhumaines du marché d’esclaves. Et l’immersion ne serait pas totale sans avoir goûté aux mets et boissons romains.



Pratique. Les animations du week-end : 9h30, enfournement des céramiques dans le four de potier reconstitué (le samedi), 10h30 danses romaines, 11h30 présentation du légionnaire romain, 14h danses gallo-romaines, 15h saynète sur le recrutement de l’armée romaine, 16h marché aux esclaves, 16h30 défournement et vente des poteries cuites dans le four (le dimanche), 17h manœuvres militaires, 18h danses.

Site archéologique de Gisacum, 8 rue des thermes, Le Vieil-Evreux, tél. 02 32 31 94 78, www.gisacum-normandie.fr/ Gratuit.