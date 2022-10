Rouen. La foire Saint-Romain : faites le plein… d'émotions !

Événement très attendu des Rouennais, la foire Saint-Romain pose, comme chaque année depuis 2012, ses bagages sur l'esplanade Saint-Gervais. Karl Morel, porte-parole des forains, nous donne le ton de cette nouvelle édition.

Comment la foire a-t-elle évolué ?

La foire a finalement tiré profit de son installation en périphérie de ville car elle s'étend désormais davantage et les transports ont été largement facilités. Deux parkings sont installés, dont un en face du MIN [Marché d'intérêt national] relié à la foire par un petit train. Trois entrées permettent de fluidifier le flux des visiteurs et la circulation des bus est densifiée en période de foire. Et c'est aussi désormais la plus grande de France, tant par sa superficie que par le nombre de manèges qu'elle propose. Elle a même détrôné l'emblématique foire du trône ! Cette année, nous accueillons près de 200 stands, dont 60 manèges, et de nouvelles attractions sont encore proposées au public. Car la foire se renouvelle constamment. La foire Saint-Romain rassemble des forains de la France entière, accueille un grand nombre de visiteurs- nous avons dépassé le million l'année passée- et certains d'entre eux viennent de très loin pour s'offrir un moment de loisir et de détente.

Quel est l'esprit de la foire Saint-Romain ?

La foire Saint-Romain est une institution à Rouen. Les Rouennais aiment leur foire : ceux-ci nous réservent d'ailleurs toujours un accueil chaleureux, ce qui nous montre bien combien cet événement est attendu. Ce qui fait sa force, c'est sa diversité : on privilégie à la fois les manèges à sensations pour les jeunes et les stands traditionnels pour les familles, comme le train fantôme, les montagnes russes, les autotamponneuses ou la pêche au canard, les stands de tir ou les machines à pinces. Dans l'esprit des Rouennais, c'est aussi l'endroit idéal pour se faire plaisir dans les restaurants ou aux nombreux stands de confiserie. Cochon braisé, pomme d'amour, chichis, crêpes ou barbe à papa contribuent aussi à forger l'identité de la foire !

Qu'est-ce qui nous attend cette année ?

Pour ce qui est des animations, l'association de promotion de la foire, en partenariat avec la mairie de Rouen, orchestre deux soirées spéciales avec feux d'artifice, notamment le samedi 22 octobre pour l'inauguration. Mais nous organisons aussi des défilés de mascottes tous les mercredis après-midi et deux journées de promotions durant lesquelles tous les manèges seront à prix réduit. La foire se renouvelle aussi chaque année en multipliant les structures géantes et les manèges à sensation. Cette année, parmi les nouveautés, les plus courageux pourront par exemple tester La Turbine, en embarquant à bord d'une nacelle placée au bout d'un bras mécanique géant qui culmine à 70 m au-dessus du sol : sensations garanties !

Pratique. Du 22 octobre au 20 novembre, de 14 heures à 23 heures tous les jours, sauf vendredi, samedi et veille de fête, de 14 heures à 1 heure du matin. Esplanade Saint-Gervais à Rouen.