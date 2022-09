Seine-Maritime. Un bateau transportant des débris métalliques prend feu à Rouen

Soixante-dix pompiers et quarante engins ont été déployés vendredi 2 septembre vers 18 h 30, après un feu survenu au niveau de la cale d'un navire transportant des débris métalliques, amarré sur un quai du port Haropa de Rouen, au niveau de Petit-Couronne. Le feu couvant, dont l'origine est inconnue, a été localisé dans l'une des cinq cales du bateau de 190 mètres de long et de 32 m de large. Le navire contenait environ 8 000 tonnes de débris métalliques.

Les opérations se poursuivent pour éteindre l'incendie, même si la situation est stable ce samedi matin 3 septembre selon la préfecture. Une vingtaine de sapeurs-pompiers et 15 engins sont restés mobilisés cette nuit pour contrôler le feu sur le navire. Vendredi soir, plusieurs moyens de refroidissement du navire ont été déployés : par remplissage de ses ballasts et aspersion de la coque réalisés par l'équipage et par un remorqueur incendie du port de Rouen dépêché sur place. Une équipe spécialisée en risques chimiques a été déployée également.

La préfecture indique qu'aucune victime ni aucun blessé n'est à déplorer. Les capteurs de toximétrie du Service d'incendie et de secours ont permis de conclure qu'il n'y a pas eu de rejet extérieur ni de pollution. L'incident n'a pas provoqué l'arrêt du trafic fluvial.