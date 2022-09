Rouen. Les bonnes adresses pour manger bio et près de chez vous

C'est une tendance qui s'accentue et qui accompagne une demande de plus en plus forte des consommateurs : une nourriture bio, ou au moins locale. Le phénomène s'est accentué pendant la crise sanitaire.

À Rouen et dans l'agglomération, vous avez l'embarras du choix. Côté associatif, le réseau des Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (Amap) est très développé et vous permet, si vous adhérez à l'association, de récupérer des paniers de denrées chaque semaine, en direct du producteur, sans intermédiaire. Exemple avec l'Amap de Rouen, rue Eau-de-Robec, celle de la gare ou du quartier cauchoise Saint-Gervais. Près d'une trentaine est référencée dans l'agglomération et à retrouver sur le site du réseau Amap haut-normand. La chaîne de magasins Biocoop est aussi très présente dans l'agglomération, avec des boutiques à Rouen, Bois-Guillaume ou au Grand-Quevilly. Idem pour La Vie Claire ou Bio C'Bon, notamment quartier Saint-Marc. D'autres nombreuses enseignes indépendantes existent comme le Marché du Robec, rue Eau-de-Robec.