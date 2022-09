Le Havre. Électrique, pliant, cargo… Tout le vélo chez Cyclable

Vélo, boulot, dodo : Pierre Viard a décidé de transformer sa routine quotidienne en activité professionnelle. Après une carrière dans le nautisme, ce pratiquant de la petite reine a ouvert Cyclable avant l'été. Dans la boutique, on retrouve vélos électriques, pliants, de trekking, ou vélos cargos, pour transporter enfants ou marchandises. "On se différencie par l'essai : avant d'acheter, le client peut tester le vélo, le ramener jusqu'à chez lui pour vérifier s'il s'adapte à son garage, etc.". Le commerce propose aussi la réparation de vélos, toutes marques.

Par ailleurs, "le service après-vente est assuré après l'achat, l'ensemble des marques que nous proposons à la vente sont vérifiées". Et comme chez le garagiste automobile, Cyclable propose un vélo de prêt en cas de réparations importantes.

Troquer la voiture contre le vélo

Le gérant de 36 ans, qui pédale depuis plusieurs années pour les trajets maison/école/travail, estime qu'il est possible de troquer sa voiture contre un vélo, "en particulier sur les trajets de moins de cinq kilomètres". Pour s'offrir un vélo à assistance électrique chez Cyclable, comptez au moins 2 500 €, qui peuvent être en partie compensés par le bonus vélo gouvernemental, la prime à la conversion ou des aides des collectivités locales comme le Département ou les communes, souvent sous conditions de ressources.