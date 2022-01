Maromme : le cinéma rouvre ses portes

Après avoir accueilli le salon de peinture et de sculpture durant l'été, l'espace culturel Beaumarchais, à Maromme, accueille à nouveau le cinéma de proximité municipal. Mercredi 7 septembre, "Harry Potter et les reliques de la mort (deuxième partie)" sera projeté.

Ce cinéma existe depuis trois ans à Maromme, et propose des séances tous les mercredis (14h30) et vendredis (20h). Tarifs : 3,5€ pour les Marommais, 5€ pour les autres.

Le programme du 7 septembre au 28 octobre 2011 :

7 et 9 septembre : HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 2EME PARTIE

14 et 16 septembre : CARS 2

21 et 23 septembre : ITINERAIRE BIS

28 et 30 septembre : LES CONTES DE LA NUIT

5 et 7 octobre : IMPARDONNABLE

12 et 14 octobre : TU SERAS MON FILS

19 et 21 octobre : PRESUMÉ COUPABLE

26 et 28 octobre : LA GUERRE DES BOUTONS