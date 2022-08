[Enquête]. À Rouen, le sport se pratique à l'américaine

C'est devenu une constante à Rouen. La ville excelle dans des sports qui ne sont pourtant pas majeurs dans l'Hexagone, mais bien connus de l'autre côté de l'Atlantique. Le hockey sur glace, sport canadien par excellence, est ainsi le sport numéro 1 à Rouen (lire par ailleurs). Un exemple qui a peut-être ouvert la voie à d'autres sports américains à Rouen.

Le baseball notamment atteint des sommets avec, pour les Huskies, un 17e titre de champions de France acquis le week-end dernier. L'équipe est encore pourtant jeune, avec une création en 1986. Pierre-Yves Rolland, l'actuel président était déjà de la partie. "À l'époque, il y avait le film Le Meilleur avec Robert Redford sur le baseball, et Canal + diffusait quelques matchs", se souvient-il. Le club s'est créé comme ça, entre quelques étudiants de Mont-Saint-Aignan qui lançaient la balle sur l'Ile Lacroix. Et c'est justement sur l'Ile Lacroix, le quartier de la patinoire, que des joueurs de hockey canadiens ont repéré la petite équipe en gestation. "Jean-René Tapia nous a aidés à nous structurer. Il avait joué aussi au baseball au Québec et était très bon." Marc-André Tapia a aussi intégré l'équipe. À cette époque, la Ville de Rouen confie un espace à Saint-Exupéry pour que ces amateurs puissent s'adonner à leur passion. "Il n'y avait rien et on a tout construit, il fallait amener l'électricité, l'eau… " Et puis, grâce aux hockeyeurs, "on a eu cet apport de joueurs dont c'était la culture". Un missionnaire mormon américain passionné de baseball, Daryl Lee, a fini de mettre le club des Huskies sur la bonne voie, comme joueur et entraîneur. Le club s'est structuré et les succès ont suivi, avec un premier titre de champion de France en 2003. Pierre-Yves Rolland le concède aujourd'hui, le succès du hockey a aidé à la visibilité du baseball. "On s'est dit, si le hockey fonctionne, pourquoi pas le baseball ? Et aujourd'hui, pourquoi pas le football américain ?"

Le hockey a ouvert la voie

C'est justement aussi à la fin des années 80 que le football américain a fait ses débuts à Rouen avec les Iroquois avant, en 1996, la création des Léopards. Un club qui compte désormais plus de 300 licenciés et qui évolue en deuxième division, après avoir manqué de peu l'accession à l'élite l'an passé. Pour Édouard Boivin, le manager général du club, là non plus, pas de doute : "Le fait que le hockey soit bien intégré a ouvert la voie", auprès du public comme des collectivités. Lui avance aussi le lien particulier entre la Normandie et les États-Unis dans l'Histoire. "Le fait que le foot ne soit pas un succès énorme, ça aide aussi", estime-t-il, aucun club de l'agglomération n'évoluant au plus haut niveau. Il sait malgré tout que le football américain n'est pas encore totalement dans la culture française. "Les jeunes joueurs s'adaptent vite, pour les séniors, c'est plus long. Les règles sont en plus très complexes." Comme pour les Huskies en baseball, les membres du club tâchent de faire preuve de pédagogie avec leur public. Ils espèrent bientôt pouvoir l'accueillir dans de meilleures conditions les jours de match autour de leur terrain de la Petite Bouverie, sur les hauts de Rouen.