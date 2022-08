Mondeville. Tom Droit, étendard du baby-foot Normand et Champion du Monde

Quand on parle de baby-foot, on ne pense pas obligatoirement au haut-niveau. Pourtant, le club de Mondeville, pionnier dans le Calvados, a dans ses rangs un jeune Champion du Monde, Tom Droit.

Une affaire de famille

Tom a débuté au Mondeville Football de Table, fondé par... son frère, qui a aussi participé dans le passé à des compétitions de haut-niveau : "Mon frère a ouvert le club de Mondeville en 2009. Il a participé aux Championnats du Monde en 2012.". Mais à force de jouer, et donc des fois de perdre, sa volonté de se lancer dans la compétition est montée progressivement : "C'est vite devenu une compétition. Au fur et à mesure on s'est mis à jouer pas mal ensemble en tournois, moi en simple un petit peu, et j'ai continué à évoluer avec lui.".

Un déclic à domicile

En 2019, le club de Mondeville a accueilli les Championnats du Monde à la Halle Bérégovoy. Une compétition qui a servi de déclic pour le Calvadosien : "J'ai joué le double avec un joueur de Nantes et on est devenus vice-champions du Monde U19.". Un résultat qui l'a finalement lancé, jusqu'à dominer au niveau national sa catégorie : "C'est à partir de là où je me suis mis à beaucoup m'entraîner et à beaucoup jouer. Et c'est la saison d'après où j'ai pratiquement tout gagné en juniors. Hormis le Championnat du Monde, à cause du COVID qui a empêché à ce qu'il s'organise.". Mais son jeune âge lui a permis d'avoir une nouvelle chance dans cette catégorie, à l'entame de cet été 2022.

Le titre et des débuts en séniors réussis

Cette nouvelle chance, il est allé l'assurer plus d'un an avant avec sa sélection : "J'ai eu mes qualifications en 2020-2021 pour les Championnats du Monde multi-tables.". Et cet été, il est cette fois allé jusqu'au bout pour sa seule compétition juniors de l'année : "En nations, on a fini deuxième, en double on a fini quatrième, et en simple, j'ai gagné.". Sur cette saison 2022, il en a alors profité pour commencer à se frotter aux meilleurs séniors Français, avec quelques premiers résultats : "La saison dernière je n'ai joué qu'en séniors. Je fais quart de finale dans le premier tournoi.". Dans un milieu assez confidentiel, où il retrouve régulièrement les mêmes adversaires : "Je joue très souvent les mêmes joueurs. Quand on se retrouve dans les derniers carrés, ce sont tout le temps les mêmes personnes que l'on retrouve."

Une priorité donnée au projet scolaire

Cette année était aussi l'année du baccalauréat pour Tom. Il entrera à la rentrée prochaine à l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Caen. Il va essayer de mettre en place une nouvelle organisation pour pouvoir continuer à combiner sport et projet professionnel : "Je suis accepté à l'école d'infirmiers de Caen. On verra comment ça va se dérouler.". Pour autant, le fait que la discipline est amateure fait qu'il donnera sa priorité à ses études : "Il faudra faire le poids entre le baby-foot et l'école. Si l'école doit me prendre plus de temps, c'est sûr que l'école passera avant le baby-foot.".

De grands coûts pour aller en tournois

Cependant, la problématique financière est importante dans ce sport : "Le club a pris en charge les déplacements la saison dernière, mais ça coûte cher.". La recherche de financeurs est donc devenue importante pour permettre à Tom d'aller en compétitions : "On est à la recherche de sponsors pour nous aider à nous déplacer et racheter des baby-foot.".