Circulation. Pourquoi le pont de Colombelles est-il encore fermé jusqu'au 12 août ?

Les automobilistes devront encore patienter. Fermé pour travaux, le pont de Colombelles ne rouvrira que le vendredi 12 août, au lieu du vendredi 5 août initialement programmé. "Le pont de Colombelles doit faire l'objet de réparations plus importantes que prévu", précise la société Ports de Normandie.

Des pièces détériorées

Pour entrer dans le détail, lors du démontage du pont, l'état du vérin central du pont était très critique. En fait, cette partie du pont, qui pèse 1,5 tonne, permet d'élever, descendre et tourner le pont, manœuvre qui permet aux bateaux de passer sur le canal de Caen. "La détérioration de certaines pièces s'est avérée beaucoup plus importante qu'attendu : joint HS, tige de vérin et fût rayés, bague bronze abîmée", détaillent les équipes de Ports de Normandie. La remise en place du vérin sous le pont et le remontage du mécanisme sont actuellement en cours, pour une réouverture le vendredi 12 août au plus tard. Fermé depuis le lundi 18 juillet, l'équipement qui enjambe le canal voit passer 18 000 véhicules chaque jour.

Son remplacement est prévu en 2024.