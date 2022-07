Manche. La sécheresse s'intensifie, inquiétude pour l'agriculture

Il n'a pas plu ou presque depuis plus d'un mois maintenant dans la Manche. La sécheresse s'installe. Et ce n'est pas les quelques précipitations de ces dernières heures qui vont arranger la situation. Les nappes phréatiques sont à des niveaux inquiétants. Les cours d'eau, par exemple, ont tous atteint les seuils de vigilance alors que le mois de juillet n'est même pas achevé.

C'est une difficulté de plus pour l'agriculture. L'herbe habituellement verte est désormais brûlée dans les champs et prairies, la terre est dure, les cultures sont en souffrance, et l'inquiétude gagne pour abreuver les animaux, s'alarme Pascal Férey, président de la Chambre d'Agriculture de la Manche et lui-même éleveur laitier dans les marais du Cotentin.

Les autorités ont appelé au civisme de la population pour préserver les ressources, et consommer l'eau de manière raisonnée, mais c'est sans compter aussi sur les touristes qui arrivent dans la région, entraînant une augmentation de 30 % des besoins en eau sur la côte ouest du littoral de la Manche.