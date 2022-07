Musique. Comment créer la playlist ultime en voiture ? 

C'est l'heure du grand départ pour les vacances. Les bagages sont dans le coffre, tout est prêt. Tout ? La liste des musiques doit aussi être parée pour le trajet. Comment la construire ? "Il faut que ce soit ouvert, relativement large. Il faut passer en revue les quatre dernières décennie. Il faut que ce soit aussi dynamique pour installer une bonne ambiance, on part tout de même en vacances, et pour soutenir le chauffeur", explique Charles Douchy, programmateur à Tendance Ouest. Il poursuit : "chantant, donc plutôt francophone pour que tout le monde puisse chanter même si les titres anglo-saxons permettent de réviser l'anglais."

Cette playlist doit aussi faire appels aux bon souvenir pour bien fonctionner. "Par exemple, des titres de l'été dernier, du spectacle de l'école, des titres que vous avez l'habitude de diffuser à la maison, de chanter avec les enfants ou même la musique d'un film d'animation par exemple", conseil-t-il.

On peut aussi mettre un tube de l'été. Il y a plusieurs ingrédients pour en dénicher un. "Il faut un rythme dynamique, souvent un sample, un air déjà connu, des sonorités latinos et ensoleillées, et puis une chorée efficace, notamment pour Tik Tok et les réseaux sociaux", analyse-t-il. Mais est-ce que ça existe encore ? Pas si sûr pour Charles Douchy. "Chacun veut un peu son tube de l'été", estime le programmateur. Entre les radios, les chaines de télévisions qui font leur choix et puis le streaming ou chacun peut choisir sa musique, compliqué de faire émerger une ou deux chansons. Pour Charles Douchy, avant, le tube de l'été était corrélé à une radio puissante, une ou plusieurs marques de vêtements ou de boisson, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cela laisse tout le choix possible pour la playlist du trajet. Sinon il est toujours possible d'écouter Tendance Ouest sur l'une des 27 fréquences normande, l'appli ou le site internet.