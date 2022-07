Gouville-sur-Mer. La Fête de la mer célèbre les gens et les produits de la mer

C'est une tradition depuis 1984. La Fête de la mer se déroule ce samedi 9 juillet en soirée et dimanche 10 juillet toute la journée, à Gouville-sur-Mer. Un retour après une pause de deux ans imposée par la crise sanitaire. Les produits de la mer y sont célébrés, moules, bulots, huîtres et homards, que les visiteurs pourront déguster.

Début des festivités samedi 9 juillet en soirée avec la fête foraine.

Dimanche 10 juillet, grande tradition des gens de mer à partir de 11 heures, avec la bénédiction de la mer et de deux bateaux, un navire de plaisance et un bulotier tout neuf, L'Ysalou. L'événement phare est la course de doris, ces bateaux en bois à fond plat utilisés par les terre-neuvas. Dès 14 heures, huit doris à rames s'affronteront devant un public très nombreux pour cette course.

Pour l'ambiance musicale, le groupe granvillais L'Étoile Cirée sera de la partie, ainsi qu'une tombola, une roulette à homard, et le traditionnel feu d'artifice qui sera tiré à 23 heures.

Restauration sur place midi et soir.