Seine-Maritime. Un Havrais au championnat de France de pole dance

Un Havrais participe au championnat de France de pole dance, samedi 25 juin, à Béziers (Hérault). Cette discipline qui se pratique autour d'une barre verticale, n'est pas qu'un loisir, c'est aussi un véritable sport.

David Chapalain, 40 ans, est professeur de pole dance et de danse urbaine au Havre (au studio Fly and Moov). Lui qui a été champion de France de gymnastique avec le GGHB, adolescent, a découvert la discipline il y a huit ans. Il s'est lancé dans la compétition en 2019, terminant troisième des finales régionales. "La pole dance demande de la force et de la souplesse. C'est un agrès de plus qu'on aurait pu intégrer à la pratique de la gymnastique."

David Chapalain concourt dans la catégorie Master 1 (40 à 49 ans). Il espère une qualification pour les championnats du monde qui se dérouleront début décembre à Florence, en Italie.