Concerts. Le festival Cabourg, Mon Amour se prépare 

"Habituellement, on met les places en vente avant les fêtes de Noël. En raison de la pandémie, nous avons dû le faire en mars 2022", explique Romain Renou, fondateur du festival Cabourg Mon Amour. L'événement débute vendredi 24 juin et toutes les places mises en vente ne sont pas encore parties. "Le public en a marre de reporter et de se voir rembourser les billets en raison des annulations répétitives pendant la Covid. Beaucoup de places sont achetées au dernier moment", poursuit l'organisateur. Pour attirer du monde, l'équipe de l'événement a redoublé d'efforts en communication. Distributions de flyers, posts sur les réseaux sociaux, affiches sur les bus mais aussi organisations d'événements dans des bars du département. "Nous avions l'habitude de le faire avant la pandémie. C'est ce que l'on appelle le prélude. On diffuse une playlist avec les artistes qui seront présents lors du festival, le public découvre le décor", ajoute Romain Renou. Une première soirée a été organisée au bar la Réserve de Merville-Franceville et une seconde au Sale Gosse de Deauville.

Le billet à la journée coûte 35 € et le pass trois jours est au prix de 79 €. Plus d'informations sur le site du festival.

Pour rappel, le festival Cabourg Mon Amour est un événement qui se tient sur la plage de la Ville et met en avant des musiciens émergents. Pour cette édition 2022, des artistes tels que Myd, Poupie, Mamba de la Suerte ou encore Own se succèderont sur la scène. Lors de l'événement, activités, stands de restauration et différents lieux pour se reposer seront mis à disposition des festivaliers. Retrouvez tout le programme du festival juste ici.