Granville. Une vente aux enchères au profit d'orphelins ukrainiens

Une exposition pour l'Ukraine jeudi 2 et vendredi 3 juin à Granville. Salle du jardin du roc, 28 artistes présentent 36 œuvres, qui seront vendues vendredi soir aux enchères. Les profits seront reversés à l'association Les enfants renards, qui aident des orphelins ukrainiens de Lyssytchansk, dans le Louhansk, ayant dû fuir leur maison d'accueil à cause de la guerre.

L'utilisation des fonds servira à court et long termes. "Vêtements, nourriture, tout le matériel de première nécessité pour les bébés, les médicaments évidemment, l'accès aux soins pour certains enfants parce qu'en Ukraine, il n'y a pas de Sécurité sociale, et les familles doivent tout payer", égraine Florence Hurel, membre de l'association et organisatrice de l'exposition. Elle poursuit : "Le deuxième objectif très fort, c'est d'aider ces enfants par la culture, par l'accès au cinéma, au théâtre, à des cours de dessins, à reprendre pied après ces mois de guerre."

Pratique. Exposition jeudi 2 et vendredi 3 juin, de 11 heures à 17 heures. Vente le vendredi 3 juin à 17 h 30.