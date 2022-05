Manche. Submersion marine : forte exposition dans le Cotentin et la côte Ouest

L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a publié jeudi 19 mai une étude sur le risque de submersion marine en Normandie, et ses enjeux socio-économiques. "1 000 km2 sont exposés à ce risque de submersion", indique l'Insee, qui note aussi que "les enjeux liés à l'emploi et à la population sont très concentrés".

Ces zones à risque représentent 2 % du territoire normand. Au total, un tiers des logements, de la population et des emplois exposés à l'aléa de submersion marine sont concentrés sur moins de 10 km2 en Normandie.

L'Insee détaille des zones à "enjeux modérés" dans la Manche, qui auraient une forte exposition aux faibles élévations de la mer, comme Cherbourg, Beauvoir, Saint-Vaast-la-Hougue, Carentan-les-Marais et la baie des Veys, mais aussi sur la côte ouest, de Granville à Gouville-sur-Mer.

La Baie du Mont Saint-Michel et la côte des Havres est également exposée à ce risque.

La baie des Veys est exposée à un risque de submersion.

En Normandie, c'est l'Estuaire de la Seine, et notamment Le Havre, qui regroupe les deux tiers des zones dites à "forts enjeux", note l'Insee.

