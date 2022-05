Tour de la Manche. Chute collective de cyclistes, sept blessés à l'hôpital

Lors de la première étape du Tour Cycliste de la Manche en direction de Barneville-Carteret, une chute collective avec vingt coureurs s'est produite au niveau de la commune de Bricquebec-en-Cotentin ce jeudi 19 mai vers 16 h 30.

D'importants moyens de secours ont été engagés, trente sapeurs-pompiers des centres de secours de Bricquebec-en-Cotentin, Valognes, Les Pieux, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Barneville-Carteret et Montebourg, six ambulances dont une ambulance privée, et une équipe du SMUR.

Sept coureurs âgés de 20 à 27 ans ont été blessés, dont un gravement. Les victimes ont toutes été évacuées vers le centre hospitalier de Cherbourg.

La course a été neutralisée le temps des opérations de secours.