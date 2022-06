Camembert. Les Baladises, des promenades gourmandes et culturelles

La Communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault (CDCVAM) organise des Baladises dans la ville de Camembert samedi 25 et dimanche 26 juin. Ces promenades associées à la gourmandise offrent aux randonneurs la possibilité de visiter la Maison du Camembert et la fromagerie du Clos de Beaumoncel.

Avec l'application gratuite Izi Travel, vous pouvez découvrir les lieux grâce à l'audioguide. Des interviews des producteurs, des commentaires de spécialistes mais aussi des voix des personnages historiques qui ont fait la grandeur de ce produit sont à écouter. Au programme du week-end : restauration sur place de spécialités locales et buvette, forum, stands et ateliers d'associations locales culturelles, associatives et paysannes, table ronde de différents acteurs institutionnels et associatifs, concert en soirée le samedi dans les prés ou dans une grange. Sans réservation, gratuit sauf la buvette.

Pratique. Plus d'informations sur le site internet de la CDCVAM.