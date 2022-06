Tendance Live Granville. Cap sur Sound of Legend

Le DJ masqué va faire danser Granville. Le super-héros de Sound of Legend, proche de Deadpool, a l'habitude de remixer des tubes internationaux. Plus de 11 millions de vues rien que pour son remix intitulé Tell my why, du fameux Smalltown Boy de Bronski Beat, sorti en 1984.

Un show hors-norme

Il s'attaque aussi à Sweat Dreams d'Eurythmics, sorti un an plus tôt, ou encore à Believe, de l'indétrônable Cher. Enfin, sa nouvelle version de Maniac, le thème du film Flashdance, est déjà un succès !