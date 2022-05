Le Mont-Saint-Michel. Une boutique éphémère en projet au centre d'information touristique

L'Établissement public du Mont Saint-Michel lance un appel à projets afin de développer une boutique éphémère au cœur du centre d'information touristique situé au pied du départ des navettes vers le Mont. L'Epic souhaite offrir plus de services aux touristes de passage. Accueil, information, orientation, mais aussi différents services comme une consigne et, bien sûr, la promotion de l'offre touristique du Mont Saint-Michel et de sa baie, en terres normandes et bretonnes. Ce projet de boutique éphémère doit donner l'opportunité à des artisans et créateurs de mettre en valeur les savoir-faire locaux, à l'image d'un pop-up store. Une installation qui sera saisonnière, entre juin et septembre.

En 2019, le centre d'information touristique du Mont avait accueilli un million de visiteurs.

Pratique. Les dossiers de candidature sont à remettre au plus tard le vendredi 20 mai. Informations complètes sur le site de l'Établissement public du Mont Saint-Michel.