Place du commerce. Découvrez trois nouvelles boutiques à Rouen 

Il y a du mouvement en ce début de mois d'avril à Rouen. La librairie des Deux Rives, située au 19 rue Louis Ricard sur la rive droite, a cédé sa place à une nouvelle agence de Pompes funèbres, "L'Autre Rive". Le service promet de s'adapter aux choix de la famille grâce à une conseillère experte.

De nouvelles ouvertures dans les centres commerciaux de Rouen

La confiserie La Cure Gourmande a ouvert ses portes aux Docks 76. Véritable caverne d'Ali Baba pour petits et grands, la boutique propose autant de friandises que de pâtisseries. Traversez la Seine et vous trouverez au centre commercial Saint-Sever, la nouvelle boutique Go Sport qui propose une expérience sportive et immersive autour de la pratique. Des experts vous apportent également les meilleurs conseils.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante : redactionrouen@tendanceouest.com.