Rouen. Angélique Daly, passée maître dans la gestion du budget au quotidien

C'est encore un peu tabou de parler argent en France. Pourtant, la question du pouvoir d'achat est bien celle qui est au cœur de la campagne présidentielle actuelle. Angélique Daly l'a bien compris. Installée depuis deux ans à Rouen avec sa famille, elle distille sur les réseaux sociaux ses précieux conseils pour la gestion du budget du foyer. Et ses vidéos font un carton avec plus de 27 000 abonnés sur sa chaîne Youtube, et plus de 210 000 sur TikTok.

La technique des enveloppes

"On avait de bons revenus mais on n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté", raconte l'ancienne directrice d'une boulangerie parisienne. Elle s'intéresse alors à plusieurs applications ou méthodes mais rien n'y fait. Jusqu'à tomber sur le fameux "système des enveloppes" lors de ses pérégrinations sur la toile. "C'était presque la révélation ! J'ai voulu essayer et ça a été miraculeux", décrit-elle dans un large sourire. Petit à petit, Angélique est devenue spécialiste de cette méthode qu'elle s'est appropriée et qu'elle s'attache désormais à partager au quotidien. Première chose à faire : "Se pencher sur les charges fixes : revoir et renégocier ses abonnements, éviter les doublons..." Cela porte ses fruits : 200 euros économisés chaque mois dans sa famille. Ensuite, il faut définir chaque poste de dépense : alimentation, carburant, loisirs, enfants, santé... Ceci fait, Angélique Daly retire chaque mois en liquide l'argent nécessaire et le répartit dans des enveloppes dédiées pour respecter chaque budget au cordeau. "La clé du système, ce sont les espèces, insiste-t-elle. On voit vraiment ce l'on a à dépenser." Elle en est persuadée : la méthode permet de se rendre compte que l'on peut dépenser moins. Convaincue par le procédé, elle a fini par créer elle-même ses enveloppes et a commencé à partager des vidéos sur les réseaux. "Les gens ont adhéré tout de suite, on était bluffés", se réjouit-elle. Beaucoup lui ont demandé où elle trouvait ses enveloppes. Elle a donc commencé à les vendre jusqu'à se consacrer pleinement à son activité de créatrice de contenus et à sa boutique en ligne, l'univers d'Ange line. Consécration, "l"influenceuse" est passée sur l'émission d'M6 Capital pour partager ses conseils. Un beau coup de projecteur pour agrandir sa communauté.

Désormais, Angélique diversifie ses vidéos pour présenter ses "retours de courses" ou ses idées recettes. Prochain projet : le coaching, pour mettre en relation sa communauté avec des professionnels et les conseiller dans la gestion de leur budget ou leur investissement.