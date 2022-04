Caen. Le Salon international des artistes en Normandie fête ses 94 ans !

Depuis samedi 2 et jusqu'au lundi 18 avril, l'art investit l'église Saint Nicolas de Caen. Pour ce 94e Salon international des artistes en Normandie, 80 artistes présentent leurs œuvres pendant plus de 15 jours. Jean-Louis Desvaux, président de l'Association des artistes en Normandie, revient sur l'événement.

En quoi consiste ce salon d'artistes ?

Il s'inscrit dans une longue histoire. L'idée est de rassembler et de montrer les œuvres d'artistes professionnels et semi-professionnels venus du monde entier. Chaque artiste peut présenter jusqu'à quatre œuvres. Tous les aspects de l'art plastique sont représentés, avec des toiles, de l'acrylique, de l'huile. On retrouve de la sculpture, comme la terre cuite, du métal, mais aussi un travail autour de la photographie. Le salon présente également de la mosaïque, de la tapisserie avec des artistes du Japon, du Vietnam ou encore d'Ukraine. Une des tapisseries a été terminée particulièrement pour le salon, elle a été créée en huit mois.

Quelle est la spécialité de l'événement ?

Il y en a plusieurs ! D'abord, on présente ce salon avec une certaine scénographie, toutes les œuvres sont bien séparées. Il y en a plus de 400 ! Il faut de l'espace et c'est tout un travail. On parle d'esprit galerie, on souhaite présenter un joli catalogue. Grâce à cette église du XIIIe siècle faite de pierres blanches, nous accueillons de grands formats, avec parfois des œuvres de 3 mètres de haut. D'autre part, la plupart des artistes n'ont jamais exposé en Normandie. Il y a donc en majeure partie des nouveautés à apprécier.

Comment sélectionner les œuvres ?

Il existe un comité de sélection où nous sommes une dizaine de personnes. Pendant un mois, nous étudions des centaines de dossiers, certains artistes se déplacent directement. Sur une présentation de 600 œuvres, nous en choisissons plus de 400. L'idée est de créer une qualité collective.

Qui sont les deux invités d'honneur ?

Les deux artistes sont Anne Bothuon et Christophe Blanc. Anne expose des œuvres de taille humaine, avec des personnages fantastiques qu'elle invente. C'est tout un travail sur l'humanité. Anne a beaucoup travaillé au théâtre et l'opéra, où elle a créé des costumes, parfois des décors. Le corps est son sujet de prédilection. Elle entre en résonance avec Christophe Blanc, qui, lui, est un peintre de la refiguration. Il peint des personnages, tous chauves, qui se ressemblent. Il questionne avec des hommes, seuls ou en groupes, qui tentent de rentrer en communication avec le public. Il incite à pénétrer la toile et à aller au fond de soi.

Pratique. 94e édition du Salon international des artistes en Normandie, jusqu'au lundi 18 avril, en l'église Saint Nicolas de Caen. Ouvert en semaine de 11 heures à 18 h 30 et le week-end de 10 à 19 heures. Plus d'informations : artistes-en-normandie.fr ou contactsaen@gmail.com.