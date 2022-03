Caen. Sept nouvelles zones 30 vont voir le jour avant 2026

Afin d'améliorer le partage de l'espace public entre piétons, automobilistes et cyclistes, la Ville de Caen a présenté lundi 28 mars son projet de déploiement des zones 30. En quatre ans, sept nouvelles zones 30 vont voir le jour.

De 2022 à 2026

La première sera aménagée au niveau de l'avenue Victor-Vinde, à La Pierre Heuzé, courant l'année 2022. Il y a un an, "les riverains ont fait eux-mêmes des aménagements, avec des ralentisseurs en polystyrène par exemple", raconte Ludwig Willaume, maire adjoint chargé des Espaces publics et de la qualité et du cadre de vie. Passer de 50 à 30 km/h présente avant tout un avantage sécuritaire. Cela permet de réduire la distance de freinage de 15 mètres. En termes de cadre de vie, cela représente aussi moins de nuisances sonores dues au trafic. Les six autres zones, qui représentent 19 hectares de la ville d'ici 2026, concernent le quartier Saint-Ouen, Calvaire Saint-Pierre, Venoix, la Grâce de Dieu, la Guérinière et enfin le quartier de Vaucelles. La Ville de Caen y consacre un budget de plus de deux millions d'euros.