Cinéma. A Saint-Lô, L'Ecume des films se penche sur la Terre pour son festival

L'association L'Ecume des Films, organise son festival Cinéma et territoire du mardi 29 mars au vendredi 1er avril au multiplexe CinéMoViking de Saint-Lô. Après deux années de pause à cause de la Covid-19, les spectateurs pourront découvrir une programmation éclectique autour du Cinéma et sa planète. Le film Rouge, avec Samy Bouajila, ouvrira le festival, mardi à 20 h. Eric Chéron, du collectif Alternatiba, animera le débat qui suivra. Mercredi, à 14 h 30, les aventures du petit robot Wall-E en dessin animé enchanteront les petits et les grands. Le soir, à 20 h, le documentaire Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga sera présenté par Guy Burel (Actionaid Peuples Solidaires). Jeudi soir, le public pourra voir ou revoir le film d'anticipation Soleil vert de Richard Fleischer. Vendredi à 20 h, la réalisatrice Marie-Anne Germain présentera son film Sur les bords. Il s'agit d'un documentaire sur le démembrement de barrages hydroélectriques dans le Sud-Manche (Vezins et la Roche qui boit).

5 € pour les adhérents, adhésion possible sur place.