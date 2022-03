Les Bleus de Fabien Galthié et Antoine Dupont, auteurs de trois essais face au XV de la Rose, n'avaient plus remporté la compétition depuis 2010. Ils ont battu l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Ecosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et les Anglais.