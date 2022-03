Caen. Le court-métrage est à la fête !

Valoriser les grands films courts, tel est l'objectif de cette semaine nationale du court-métrage, qui aura lieu du mercredi 16 au mardi 22 mars. À Caen, c'est KinoCaen qui accueillera cet événement d'envergure, au Studio 24. Au travers d'une émission tournée en public et diffusée en ligne Le Show du court, d'un tournage participatif ou encore d'une soirée spéciale, KinoCaen souhaite faire découvrir au grand public un maximum d'aspects de la production cinématographique. Découvrez quelque temps forts de cet événement.

"Le show du court", l'émission cinéma

Parler cinéma, c'est aussi parler émission. Avec Le show du court, KinoCaen organise trois enregistrements d'émission en public, en direct du Studio 24 à Caen, mercredi 16, vendredi 19 et mardi 22 mars, à 19 heures. Au programme de ces trois jours : des jeux, des chroniques et des invités allant des sœurs Hélène et Marie Rosselet-Ruiz à François Deblock en passant par François Morel ou encore par les actrices du film Ouistreham. Le tout, dans des décors créés pour l'occasion.

Participer à un tournage de cinéma !

Écrire, tourner et monter un film demande bon nombre d'intervenants. Samedi 19 et dimanche 20 mars, de 14 à 17 heures, KinoCaen propose à tous de participer à un tournage au Studio 24 afin de découvrir, en quelques heures, les réalités de terrain du septième art. "Voyagez à travers les époques" est le thème de ces deux jours.

Une soirée spéciale quartier Lorge

Lors d'une soirée spéciale dédiée au quartier Lorge, jeudi 17 mars, cinq équipes présenteront les courts-métrages de fictions qu'ils ont réalisés autour de l'évolution et des travaux du quartier Lorge. Aménagé à partir de 1792, il fut agrandi au XIXe siècle pour accueillir le premier dépôt de remonte de France. L'avant-première de La guerre de fer et de son making-of est à noter, lors de cette soirée dédiée à ce lieu.

Et… des projections !

Trois cinémas de l'agglomération se prêtent au jeu, en projetant des courts-métrages dans leurs salles. L'UGC de Mondeville a programmé Fais-moi rire, mercredi 16 mars à 18 heures, Histoire(s) de famille(s), jeudi 17 mars à 16 heures, ou encore Viens voir les comédiens, vendredi 18 mars à 20 heures. Le cinéma LUX a planifié la projection de Talents d'aujourd'hui 1/3, vendredi 18 mars à 19 h 15. Le Café des images, quant à lui, a établi la diffusion de Lilla Anna, mercredi 16 à 10 h 45, samedi 19 et dimanche 20 mars à 16 h 15. La crème de la crème est proposé jeudi 17 mars à 20 heures, en présence de Christophe Perrier, professeur de l'animation et Alix Frizet, réalisatrice.

Pratique. Fête du court-métrage : du mercredi 16 au mardi 22 mars au Studio 24, 24 rue de Bretagne, à Caen. Programmation complète à retrouver sur le site kinocaen.com.